Впервые за 17 лет открыли новое студенческое общежитие в Луганске

12 сентября 442 студента Луганского национального университета им. Тараса Шевченко заселились в новое общежитие – первое общежитие, построенное со времени обретения Украиной независимости.

Как передает корреспондент УНИАН, строительство общежития вуз почти на 99% реализовал за собственные средства. Часть финансирования была выделена из Государственного бюджета в рамках программы "Студенческое общежитие".

Общежитие расположено в Ольховском квартале, там будут жить студенты двух новых структурных подразделений университета - Института торговли и Института информационных технологий.

Три трехэтажных блока здания подключены к собственной котельной, поэтому горячую воду студентам обещают подавать круглый год без перебоев. Кроме того, на секциях - бойлерные душевые. У общежития есть своя прачечная, где студенты смогут бесплатно пользоваться стиральными машинами. Комнаты на 4-6 человек меблированы. В перспективе в общежитие обещают провести Интернет.

По словам проректора ЛНУ по научно-педагогической работе Александра БАБИЧЕВА, новое общежитие позволит частично решить острую проблему обеспечения иногородних и иностранных студентов жильем.

В планах вуза - построить еще одно общежитие на 600 мест. Университет надеется на государственное финансирование строительства.

Сегодня найти студентам ЛНУ жилье в Луганске помогает специально созданная социальная служба. Благодаря ей 4-5% студентов находят квартиры по доступным ценам (от 300 грн. с человека в месяц).