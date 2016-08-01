Единый реестр переселенцев начал работу в тестовом режиме - Минсоцполитики

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики.

До этого, как отмечается в сообщении, реестр ограничивался региональными форматами: каждый отдельный орган социальной защиты административно-территориальной единицы имел свой реестр. Работали они автономно, поэтому невозможно было представить общую картину о количестве переселенцев, их местонахождении, реальном состоянии выплат и тому подобное.

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"Единую информационную базу данных ВПЛ мы запустили пока в тестовом режиме, - отметил министр социальной политики Андрей Рева. - Она позволяет вести электронный учет всех внутренне перемещенных лиц. Мы теперь можем отследить, если, скажем, переселенец внесен в реестр в двух управлениях. Это сразу будет видно. Также это дает возможность обмена информацией между соответствующими структурами: Государственной пограничной службой, органами Пенсионного фонда, Службой безопасности Украины и другими, для того, чтобы иметь полную информацию о каждом переселенце, ведь под видом внутренне перемещенных лиц могут маскироваться разные „заинтересованные” лица".

По данным Министерства соцполитики, в Украине насчитывается около 1 млн 800 тыс. внутренне перемещенных лиц.

«Эта цифра не окончательная. Обнародовать более точные данные о количестве ВПЛ можно будет не раньше декабря этого года», - отметили в пресс-службе.