В Харьковской области боевик "ДНР" добровольно сдался правоохранителям

Как сообщил УНИАН руководитель пресс-центра Управления СБУ в Харьковской области Владислав Абдула, мужчина добровольно обратился в милицию на прошлой неделе.

По его данным, уроженец и житель Донецкой области в апреле-мае 2014 года находился в составе незаконных вооруженных формирований «ДНР», в частности в составе «казачьих» формирований. В областном центре он дежурил на наблюдательном посту боевого расчета переносного зенитно-ракетного комплекса «Игла», обеспечивал пропускной режим в батальон боевиков и принимал участие в сооружении фортификационных укреплений террористов.

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Боевик быстро разочаровался в «народной республике» и покинул незаконное вооруженное формирование. По его словам, руководство «ДНР» только разворовывало и разрушало временно оккупированные территории. Он длительное время скрывался от нового «призыва» террористов у знакомых из Донецка. Услышав о программе СБУ «тебя ждут дома» мужчина уехал в Харьков.

Свидетельства боевика проверяют правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст.260 Уголовного кодекса Украины. Если следствие не выявит совершенных мужчиной тяжких преступлений в составе незаконного вооруженного формирования, в суд будет подано ходатайство об освобождении его от уголовной ответственности.