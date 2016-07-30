На блокпосту в зоне АТО застрелен мужчина при попытке завладеть оружием военного

На блокпосту в зоне АТО украинский военнослужащий застрелил мужчину, который пытался завладеть его оружием.

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Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в Facebook.

Согласно сообщению, это произошло вчера, 29 июля, в районе населенного пункта Луганское Бахмутского района Донецкой области.

В частности, на блокпосту с целью проверки документов был остановлен гражданин, который направлялся из г. Бахмут Донецкой области, с оккупированной территории.

«Во время проверки документов была выявлена справка от 15.07.16 об освобождении после отбывания наказания из Енакиевской колонии по ст. 115 УК Украины “Умышленное убийство”, которая была заверена печатью “ДНР”. Постовой принял решение провести гражданина к представителю военной контрразведки», - отмечается в сообщении.

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В то же время, по данным штаба АТО, «во время сопровождения, по неизвестным причинам, гражданин совершил попытку завладения личным оружием военнослужащего, который в ответ произвел предупредительный выстрел в воздух. В дальнейшей попытке напасть на военнослужащего против нападавшего было применено оружие на поражение».

О гибели гражданского лица сообщили в военную прокуратуру Донецкого гарнизона и дежурному Бахмутского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области.

На месте гибели работала группа оперативного реагирования военной комендатуры г. Бахмут и представители Бахмутского отдела полиции.

Представителями военной комендатуры г. Бахмут на адрес Бахмутского отдела полиции ГУ НП в Донецкой области направлено сообщение о совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство), говорится в сообщении.