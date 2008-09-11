Наливайченко отрицает, что СБУ проверяет Тимошенко

И.о. председателя СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО опровергает информацию о проверке Службой безопасности Украины деятельности премьер-министра Украины Юлии ТИМОШЕНКО и других работников Кабинета Министров.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на брифинге.

«Это абсолютно не соответствует действительности. Либо премьер-министр неадекватно проинформирована, либо просто это заведомо ложная информация», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Он заявил, что прокуратура осуществляет контроль за деятельностью СБУ, и никакого дела в отношении руководителя правительства или других членов Кабмина нет.