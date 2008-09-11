У Еханурова есть планы на Гренландию
или Операция «Казаки на льдине»
Министр обороны Украины Юрий ЕХАНУРОВ предлагает Дании использовать возможности транспортной авиации ВВС Вооруженных Сил Украины для доставки грузов на остров Гренландия.
Как передает корреспондент УНИАН, этот вопрос обсуждается в рамках визита Ю.ЕХАНУРОВА в Данию.
В частности, речь идет о привлечении украинских военно-транспортных самолетов и украинских военных летчиков для доставки в Гренландию, которая принадлежит Королевству Дания, необходимых грузов как военного, так и гражданского назначения, в том числе переброску воздушным путем горючего.
Для реализации этой инициативы завтра военные ведомства обоих государств планируют подписать Декларацию о намерениях по сотрудничеству между министерствами обороны Украины и Королевства Дания в рамках операции «Казаки на льдине». Такое название избрано, учитывая сложные климатические условия в Гренландии.
«Мы хотим на практике показать возможности Украины, чтобы быть привлеченными к программам стран НАТО. Ведущим элементом специализации Украины как будущего члена НАТО является именно военно-транспортная авиация. Это также является прекрасным случаем показать класс работы украинских военных летчиков», - сказал Ю.ЕХАНУРОВ журналистам.
Министр также сообщил, что возможное участие ВВС Вооруженных Сил Украины будет входить в систему подготовки украинских летчиков.
«Также это будет работа в экстремальных условиях», - объяснил министр обороны особенности и специфику реализации операции «Казаки на льдине».
Справка УНИАН. На острове Гренландия, который принадлежит Дании, находится немало военных и гражданских объектов этого государства. Они, в частности, нуждаются во всестороннем обеспечении, ведь в Гренландии нет никаких ресурсов, но существуют суровые климатические условия. Именно для этого Дания, которая имеет ограниченные возможности своей военно-транспортной авиации, и привлекает на коммерческих принципах авиацию других стран.