Звезды фристайл-мотокросса проведут показательные выступления

18:44, 09 сентября 2008
Общество
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Проводится аккредитация на демонстрационный тур Red Bull X-fighters, во время которого звезды фристайл-мотокросса, участники мирового чемпионата Red Bull X-fighters побывают: в  Донецке  (ВК «Эксподонбасс») .13 сентября; Харькове (стадион университета им. Каразина)  16 сентября; Киев (ВДНХ), 18 сентября; (Площадь Знаний КПИ) 19 сентября, Одесса (Куликово Поле), 20 сентября. Участники демо-тура:  Джимми Вербург (Бельгия)  - член судейской коллегии Red Bull X-Fighters; Ник де Вит (ЮАР); Ник Франклин (Новая Зеландия); Крис Бирч (Англия); Жиль Дежонг (Бельгия); Берн Ван ден Брок (Бельгия); Ив Байкленд (Бельгия). Начало показательных выступлений в 20:00. Аккредитация на выступления в Донецке завершится 11 сентября.   Телефоны: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.

 

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