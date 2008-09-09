Звезды фристайл-мотокросса проведут показательные выступления

Проводится аккредитация на демонстрационный тур Red Bull X-fighters, во время которого звезды фристайл-мотокросса, участники мирового чемпионата Red Bull X-fighters побывают: в Донецке (ВК «Эксподонбасс») .13 сентября; Харькове (стадион университета им. Каразина) 16 сентября; Киев (ВДНХ), 18 сентября; (Площадь Знаний КПИ) 19 сентября, Одесса (Куликово Поле), 20 сентября. Участники демо-тура: Джимми Вербург (Бельгия) - член судейской коллегии Red Bull X-Fighters; Ник де Вит (ЮАР); Ник Франклин (Новая Зеландия); Крис Бирч (Англия); Жиль Дежонг (Бельгия); Берн Ван ден Брок (Бельгия); Ив Байкленд (Бельгия). Начало показательных выступлений в 20:00. Аккредитация на выступления в Донецке завершится 11 сентября. Телефоны: +380503833916, julia.danyliv@ua.redbull.com, +380503111894, iryna.starchenko@ua.redbull.com.