В России за "попытку теракта" на шесть лет осудили крымчанина

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении крымчанина Филатова, которого подконтрольная России «прокуратура» оккупированного Крыма называет бойцом батальона «Азов», сообщает «Крым.Реалии».

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«На основании представленных прокуратурой доказательств он признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.30 – ч.1 ст.205 (покушение на террористический акт), ч.1 ст.223 (незаконное изготовление взрывного устройства), ч.1 ст.222 (незаконные хранение, перевозка и ношение взрывных устройств), ч.2 ст.167 (повреждение чужого имущества с причинением значительного ущерба путем поджога) УК Российской Федерации», – говорится в сообщении крымской прокуратуры.

В ведомстве отметили, что Филатов в апреле 2014 года «в целях дестабилизации межнациональных отношений поджег здание мечети «Чукурча» в Симферополе, после чего, в августе этого года, используя самодельное взрывное устройство, попытался совершить террористический акт у здания прокуратуры республики».

Филатов, согласно решению суда, будет отбывать срок в колонии строгого режима.

В Гражданском корпусе «Азов» пока не подтвердили членство Филатова, которого задержали в аннексированном Россией Крыму, в этом объединении.

Верховная Рада Украины официально объявила 20 февраля 2014 года началом временной оккупации Крыма и Севастополя Россией. 7 октября 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал соответствующий закон. Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели ряд экономических санкций. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это «восстановлением исторической справедливости».