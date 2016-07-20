Шесть стран, включая Украину, присоединились к продленным санкциям ЕС по Крыму

Об этом говорится в сообщении совета ЕС.

"Страны-кандидаты Черногория и Албания, а также страны Европейской ассоциации свободной торговли Лихтенштейн и Норвегия, входящие в Европейское экономическое пространство, а также Украина и Грузия присоединяются к решению Совета ЕС от 17 июня о продлении санкций до 23 июня 2017 года", - сказано в нем.

Отмечается, что данные страны будут обеспечивать соответствие своей политики этому решению.

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"Европейский союз принимает к сведению это обязательство и приветствует его", - говорится в сообщении.

Напомним, данные санкции ЕС включают запрет: на импорт в ЕС товаров из Крыма и Севастополя; инвестиции в Крым или Севастополь; туристические услуги в Крыму и Севастополе (в частности, европейские круизные лайнеры не могут заходить в крымские порты); экспорт определенных товаров и технологий в Крым, в частности, в сфере траспорта, телекоммуникаций и энергетики.