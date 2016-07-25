В оккупированном Крыму вдвое уменьшили количество мест для мирных собраний

Об этом сообщает Крымская правозащитная группа на своем сайте, передает РБК-Украина.

"Так называемый Совмин Крыма принял постановление от 04.07.2016 г. №315 "О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 12.11.2014 г. №452", согласно которому количество специально отведенных мест для проведения публичных мероприятий (собраний, митингов, шествий, демонстраций, пикетирований) в Крыму сокращено в два раза", - говорится в сообщении.

При этом, отмечают правозащитники, причина такого сокращения в документе не указана.

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Таким образом, значительно меньше оставили допустимых мест для мирных собраний в Евпатории, Судаке, Ялте. Также вдвое сократили места для проведения мирных собраний в Джанкое, Красноперекопске, Советском, Сакском, Бахчисарайском, Ленинском и Нижнегорском районах.

Более того, в Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском и Джанкойском районах сократили такие места в три раза, а в Керчи - в пять раз. Также в Керчи теперь можно будет проводить мирные массовые акции возле здания городской власти.

"Таким образом, в Крыму власть необоснованно ограничивает право на свободу собраний, которое закреплено в статье 20 Всеобщей декларации прав человека, статье 21 Международного пакта о гражданских и политических правах, статье 11 Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод", - подчеркивают правозащитники.

В организации считают, что новая политика "властей" Крыма лишает людей реализовать одну из главных задач любого мирного собрания - провести акцию или митинг в зоне видимости и слышимости той аудитории, к которой они хотят обратиться.