Расстрел активистов Майдана: эксперты объяснили разницу в экспертизах пуль по делу экс-"беркутовцев"

Как передает корреспондент УНИАН, сегодня в ходе заседания Святошинского районного суда Киева были допрошены эксперты-баллисты двух научно-экспертных учреждений, которые проводили экспертизу пуль в рамках досудебного расследования данного дела.

Эксперты объяснили, почему в результате экспертизы пуль, проведенной в январе 2015 года, не нашли соответствия этих пуль оружию, которое была закреплено за спецротой “Беркута”, а экспертиза, проведенная в декабре того же года, такое соответствие выявила.

Эксперты рассказали, что первая экспертиза проводилась путем сравнения фотографий пуль после их контрольного отстрела в 2012 году с пулями, изъятыми на месте преступления. А поскольку автоматизированная система АИС работает в 2D формате, то сравнивает только плоские изображения, не учитывая фактуру изучаемого материала. Поэтому экспертами было принято решение, в результате обращения следственных органов, о проведении еще одной экспертизы - исследовать пули в ручном режиме классическим способом путем изучения пуль экспертами под микроскопом. И именно эта методика, которая, по словам экспертов, является более совершенной, выявила совпадения между оружием и пулями.

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Как сообщал УНИАН, 21 июня прокуроры по делу экс-”беркутовцев” обнародовали в Святошинском райсуде результаты экспертизы, согласно которым два из 12 идентифицированных автоматов принадлежали экс-”беркутовцам” Александру Зинченко и Павлу Аброськину, из них 20 февраля 2014 года были убиты трое участников Евромайдана и двое ранены.

В свою очередь адвокаты бывших «беркутовцев» обратились в суд с требованием признать ненадлежащими баллистические экспертизы пуль. Адвокаты указывали на расхождение данных экспертиз относительно одних и тех же пуль, а также на ненадлежащее опломбирование пуль экспертами.

В свою очередь сторона обвинения предложила заслушать экспертов в зале суда, чтобы они объяснили свою позицию по поводу тех замечаний и возражений, которые имеет защита к заключениям экспертов.

23 июня адвокаты пятерых экс-«беркутовцев» обвинили экспертов в фальсификации баллистических экспертиз.

Справка УНИАН. Генпрокуратура в 2014 году передала в суд уголовное производство против экс-«беркутовцев» Александра Зинченко и Павла Аброськина. Их подозревают в убийстве 39 активистов Майдана 20 февраля 2014 года на улице Институтской в центре Киева.

10 февраля 2016 года в ГПУ заявили о завершении расследования и направили в суд уголовное производство против еще трех экс-«беркутовцев» Александра Маринченко, Сергея Тамтуры и Олега Янишевского. По данным прокуратуры, этим лицам инкриминируется совершение теракта, превышение служебных обязанностей, умышленное убийство, покушение на убийство, препятствование проведению мирных митингов и собраний, похищение и сокрытие оружия после совершения преступления.

Уголовные производства против всех подозреваемых бывших бойцов «Беркута» объединены в одно.