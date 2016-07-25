МИД Украины отреагировал на визит Медведева в оккупированный Крым, назвал оправдания "ничтожными"

Об этом говорится в переданном УНИАН комментарии МИД Украины в связи с пребыванием Медведева на временно оккупированной территории АР Крым.

«Очередное посещение должностным лицом Российской Федерации Автономной Республики Крым, которая является неотъемлемой частью Украины, свидетельствует о продолжающемся пренебрежении российской стороной Уставом ООН, Резолюцией ГА ООН А/RES/68/262 «Территориальная целостность Украины», Бакинской Декларации и Резолюции Парламентской Ассамблеи ОБСЕ, другими принципами и нормами международного права», - подчеркнули в МИД.

В министерстве подчеркнули, что Автономная Республика Крым и г. Севастополь были, есть и будут оставаться территорией Украины в ее международно-признанных границах.

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«Это признается всем цивилизованным миром, который дал надлежащую оценку действиям российской стороны и продолжает применять соответствующие ограничительные меры.

Следовательно, попытки должностных лиц России интерпретировать подобные «визиты» в Украину как внутригосударственные поездки являются ничтожными», - заявили в МИД Украины.

Российскому внешнеполитическому ведомству отправлена соответствующая нота протеста.