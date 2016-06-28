Представителей "ДНР/ЛНР" отказались пустить на форум в оккупированном Крыму

Он пройдет на Бакальской косе в оккупированном Крыму с 1 июля по 19 августа, передает КоммерсантЪ.

Получившим отказ молодым людям неофициально разъяснили его нежеланием некоторых партнеров "Тавриды" видеть среди участников людей из "ДНР" и "ЛНР".

В свою очередь в пресс-службе форума сообщили, что отказы связаны лишь с "высоким конкурсом".

Всего из непризнанных "ДНР" и "ЛНР" на форум "Таврида" собирались поехать 24 человека.

Две потенциальные участницы "Тавриды", проживающие в Донецке и Макеевке, подтвердили изданию, что получили отказы в посещении форума. Они сообщили, что в министерстве молодежи самопровозглашенной "ДНР" их попросили не давать никаких комментариев по этому поводу журналистам.

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Пресс-служба форума "Таврида", в свою очередь, в ответ на запрос издания сообщила, что "в связи с высоким конкурсом на первую профильную смену образовательной площадки партнерами форума было принято решение провести дополнительный отбор, по результатам которого участие ряда ранее попавших в списки участников молодых людей, к сожалению, не подтвердилось".

Кроме того, аналогичные отказы пришли и всем потенциальным участникам форума из Приднестровья.

Напомним, ранее в МИД Украины отреагировали на визит Шойгу в оккупированный Крым, направив ноту протеста.