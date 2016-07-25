В Одессе задержали сотрудницу колледжа при получении взятки
16:09, 25 июля 2016Общество
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Сотрудница одесского колледжа попалась на взятке в размере 10 тысяч гривен.
Фото УНІАН
Прокуратура сообщила о подозрении в получении 10 тысяч гривен взятки сотруднице колледжа Одесской государственной академии технического регулирования и качества.
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По данным пресс-службы областного надзорного ведомства, заведующая отделением колледжа получила от студента 10000 гривен за решение вопроса о сдаче экзаменов и зачетов без их фактического посещения и за выдачу диплома младшего специалиста.
Во время передачи последнего транша в размере 3000 гривен педагога задержали работники прокуратуры и УСБУ в области.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 368 УК Украины. Досудебное расследование продолжается.
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