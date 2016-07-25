"За самоотверженный труд": Полторак наградил участников "Си Бриз-2016"

Как сообщается на сайте Министерства обороны Украины, церемония награждения состоялась сегодня в Одессе во время мероприятий по случаю открытия активной фазы учений.

Ведомственные награды «За содействие Вооруженным Силам Украины» получили военнослужащие Польши, Румынии, Болгарии, США, Великобритании, Греции, Грузии, Турции, Швеции, Финляндии, Италии, Испании, Литвы, Молдовы и Норвегии.

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Также сегодня вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе, Полторак, министр обороны Республики Молдова Анатолие Шалару посетили эсминец ВМС США «Росс» и ознакомились с организацией службы, вооружением и оснащением корабля.

Как сообщал УНИАН, 18 июля в Украине стартовали учения «Си Бриз-2016». Темой учений является проведение многонациональной операции по безопасности в кризисном регионе. Учения были запланированы в Одесской и Николаевской областях и в северо-западной части Черного моря.

Учения продлятся до 30 июля.