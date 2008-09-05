Россия хочет строить газопровод в обход Белоруссии

Министерство энергетики внесло на рассмотрение российского правительства проект о начале строительства второй очереди нефтепровода Балтийская трубопроводная система (БТС-2). Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление заместителя министра энергетики Станислава Светлицкого.

Предложение о строительстве нефтепровода в обход Белоруссии было внесено компанией "Транснефть" 3 января 2007 года. В феврале 2007 года проект строительства БТС-2 был отправлен на доработку, а в мае 2007-го одобрен правительством России.

Протяженность БТС-2 составит около 1300 километров. Он соединит город Унечу в Брянской области и порт Приморск (Ленинградская обл.) и станет альтернативой трубопроводу "Дружба" при транзите нефти через Белоруссию и Польшу в Евросоюз. Ежегодно по БТС-2 планируется перекачивать до 50 миллионов тонн нефти.

Предложение о строительстве БТС-2 было сделано "Транснефтью" после конфликта между Россией и Белоруcсией в первых числах января 2007 года, когда российская сторона в ответ на введение Белоруссией транзитных пошлин на сырье перекрыла нефтепровод "Дружба". Позднее поставки возобновились.