На 61-м арсенале в Лозовой до сих пор раздаются взрывы

С начала ликвидации чрезвычайного происшествия на 61-м арсенале Южного оперативного командования саперами Вооруженных сил Украины извлечено и собрано больше 10 тысяч взрывоопасных предметов на 1452 гектарах местности.

Как сообщили УНИАН в управлении пресс-службы Министерства обороны Украины, на сегодняшний день на территории арсенала продолжаются работы по локализации очагов задымлений и очистке зоны вокруг объекта от взрывоопасных предметов.

В течение минувших суток фиксировались очаги задымления на отдельных участках технической территории арсенала. Интенсивность взрывов в течение минувших суток составляла 21 взрыв, которые не распространялись за пределы обвалованных территорий, носили локальный характер и позволяли проводить работы на технической территории арсенала.

В настоящее время из 134 хранилищ и площадок хранения боеприпасов на территории арсенала остались неразрушенными 12 хранилищ и одна площадка открытого хранения.

Силами 12 групп разминирования из состава инженерных частей ВСУ (75 саперов и 16 единиц техники) проводился поверхностный осмотр и извлечение взрывоопасных предметов в секторах ответственности ВС Украины и административной территории арсенала.

В результате проведенной работы специалистами-саперами поверхностно очищена от взрывоопасных предметов территория площадью 77 га, а всего с начала ликвидации – 1452 га. Собрано и перевезено к месту временного хранения 1,6 тыс. взрывоопасных предметов, что в целом с начала ликвидации пожара составило больше 10 тыс.

Также продолжались работы по восстановлению зданий административно-хозяйственной территории арсенала.

Также, как сообщили в Минобороны, военнослужащими ВС Украины проводится перевозка учеников школы № 8 г. Лозовая, которая больше всего пострадал в результате чрезвычайного происшествия и в которой сейчас продолжается ремонт, на занятия в школу № 10.

Персоналом 65-го военного мобильного госпиталя оказана медицинская помощь 20 местным жителям. Всего с начала ликвидации пожара за помощью обратились 285 человек.

В целом к ликвидации последствий пожара и взрывов привлечено 627 военнослужащих и 68 единиц техники Вооруженных сил Украины.