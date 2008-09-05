На выходных в Украине - жара

На выходных в Украине будет сухо и жарко.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, завтра, 6 сентября синоптики прогнозируют в Украине переменную облачность, без осадков, ветер будет преобладать юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на Закарпатье и в южной части – до 19°, днем 27-32°; в Карпатах ночью 8-13°, днем 17-22°.

7-8 сентября ожидается переменная облачность, без осадков, лишь 8 сентября в западных областях местами пройдет небольшой дождь. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с, днем 8 сентября в западных областях местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью ожидается 11-16°, на побережье морей и Закарпатье – до 20°; днем в Украине 27-32°.

9 сентября в западных, северных и местами центральных областях пройдут кратковременные дожди, грозы, 10 сентября в восточной половине местами ожидается небольшой дождь. На остальной территории – преимущественно без осадков.

Температура ночью 13-19°, на побережье морей – до 20° (10 сентября в западных и северных областях 9-15°); днем 9 сентября в западных областях 18-23°, в северных областях 22-27°, на остальной территории 26-32°, 10 сентября в Украине, кроме западных областей и Крыма, ожидается снижение дневной температуры на 3-5°.

В Киеве и области 6 сентября синоптики прогнозируют переменную облачность, без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 27-32° (в Киеве – около 30°).

7-8 сентября в столице ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер будет преобладать южный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°.

9 сентября пройдут кратковременные дожди, местами грозы; 10 сентября без существенных осадков. Температура 9 сентября ночью 14-19°, днем 22-27°; 10 сентября ночью 10-15°, днем 18-23°.