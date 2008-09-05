Украинский фондовый рынок обвалился: торги приостановлены

Сегодня в 12:45 на час были приостановлены торги в торговой системе Фондовой биржи ПФТС, сообщили УНИАН в пресс-службе биржи.

По информации пресс-службы, торги были приостановлены, поскольку была зафиксирована ситуация «ценовой нестабильности». В соответствии с утвержденным биржевым советом ПФТС критерием, «ценовой нестабильностью» считается снижение цен соглашений или цен котировок в сравнении с ценами соглашений или ценами котировок на закрытие предыдущей торговой сессии более чем по 75% бумаг, которые входят в состав «индексной корзины» Индекса ПФТС.

Как сообщили УНИАН эксперты фондовых компаний, падение стоимости ценных бумаг, входящих в индексную корзину ПФТС, в первой половине сегодняшнего дня превысило 7%.

Как сообщал УНИАН, рынок акций США в четверг закрылся самым резким падением более чем за два месяца из-за неблагоприятной ситуации на рынке труда в США и продолжающегося замедлением роста мировой экономки. Индекс традиционного сектора американской экономики Dow Jones industrial average снизился на 2,99% до 11.188,23 пункта. Более широкий индекс Standard & Poor`s 500 опустился на 2,99% до 1.236,83 пункта. технологический индекс Nasdaq Composite сбавил 3,20% до 2.259,04 пункта.