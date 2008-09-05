В Украине второй месяц подряд фиксируют дефляцию

В Украине по итогам августа 2008 года зафиксирована небольшая дефляция.

Об этом УНИН сообщил источник в Министерстве экономики.

«По итогам августа есть небольшая дефляция, порядка 0,1%», - сообщил он.

Справка УНИАН. В Украине в июле к июню 2008 года зафиксирована дефляция на уровне 0,5%, в июле т.г. к июлю 2007 года инфляция составила 26,8%.

По данным Госкомстата, с начала текущего года (за январь-июль 2008 года (к декабрю 2007 года) рост потребительских цен составил 14,9%. Индекс потребительских цен за январь-июль 2008 года, по сравнению с соответствующим периодом 2007 года, увеличился на 26,4%.

По прогнозу ассоциации «Украинский кредитно-банковский союз», в 2008 году инфляция в Украине составит не менее 20%.