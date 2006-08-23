Председатель правления ПриватБанка Александр Дубилет расскажет о поддержке малого бизнеса. Пресс-конференция в УНИАН

30 августа 2006 года в 12-00 г. Киеве состоится пресс-конференция с участием Председателя Правления ПриватБанка Александра Дубилета, посвященная вопросам поддержки развития малого бизнеса в Украине "Велика справа малого бізнесу".

Пресс-конференция состоится в зале информационного агентства УНИАН: г. Киев, ул. Крещатик, 4.

Участники пресс-конференции:

1. Александр Дубилет - Председатель Правления ПриватБанка

2. Елена Яколина - руководитель Розничного корпоративного бизнеса ПриватБанка

3. Тарас Пономарь - руководитель Департамента микрокредитования ПриватБанка

ПриватБанк - одна из немногих структур в Украине, которой удалось на практике реализовать программу развития малого и среднего бизнеса. Без громких лозунгов и бюджетных ассигнований, всего за два последних года на обслуживание в банк пришли более 100 тысяч предпринимателей. 1 мая 2006 года ПриватБанк объявил конкурс «Велика справа малого бізнесу». Основная задача конкурса - поддержка корпоративных клиентов Банка, получивших кредит и использовавших средств на создание новых рабочих мест, защиту окружающей среды и сокращение потребления энергетических ресурсов. За полгода на конкурс поступило свыше 100 проектов. В ходе пресс-конференции будут подведены итоги конкурса, представлены новые программы для поддержки малого бизнеса, а также ответы на вопросы журналистов, касающиеся перспектив развития банковского рынка.

Просим Вас подтвердить Ваше участие в пресс-конференции или сообщить имя и фамилию журналиста, который будет представлять Ваше СМИ по электронному адресу oleg.serga@pbank.com.ua.