Ющенко назначил ответственного за борьбу с преступностью и коррупцией

Андрей МУХАТАЕВ, который 2 сентября был освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, назначен первым заместителем начальника Главного управления СБУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Харьковского облуправления СБУ.

Как сообщал УНИАН, Указом Президента В.ЮЩЕНКО новым руководителем Управления СБУ в Харьковской области назначен Александр ПОЛКОВНИЧЕНКО, который до этого занимал должность начальника Управления СБУ в Сумской области.