Ющенко назначил ответственного за борьбу с преступностью и коррупцией
00:29, 05 сентября 2008Общество
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Андрей Мухатаев руковдил Харьковской СБУ
Андрей МУХАТАЕВ, который 2 сентября был освобожден от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Харьковской области Указом Президента Виктора ЮЩЕНКО, назначен первым заместителем начальника Главного управления СБУ по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре Харьковского облуправления СБУ.
Как сообщал УНИАН, Указом Президента В.ЮЩЕНКО новым руководителем Управления СБУ в Харьковской области назначен Александр ПОЛКОВНИЧЕНКО, который до этого занимал должность начальника Управления СБУ в Сумской области.
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