Ющенко требует от Яценюка активизировать работу

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО отмечает, что чрезвычайно обеспокоен торможением процесса внесения изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».

Как сообщает пресс-служба Президента, затягивание с подготовкой таких изменений не позволяет привести размеры социальных стандартов жизни населения в соответствие с реальной ситуацией и решить ряд важных проблем, которые нуждаются в дополнительном финансировании, на государственном и местном уровнях, говорится в письме В.ЮЩЕНКО председателю Верховной Рады Арсению ЯЦЕНЮКУ.

Учитывая решение Верховной Рады Украины о направлении проектов законов о внесении изменений в госбюджет на 2008 год в Комитет Верховной Рады Украины по вопросам бюджета для подготовки на повторное первое чтение, глава государства отмечает необходимость активизации работы в Комитете по подготовке согласованного законопроекта.

Кроме того, с учетом изменений, которые были внесены парламентом в госбюджет на этот год для преодоления последствий стихийного бедствия, повышения с 1 сентября т.г. ставок акцизного сбора на табачные изделия и состояния выполнения доходной части бюджета, В.ЮЩЕНКО предлагает внести такие коррективы в доходную и расходную части государственного бюджета.

Глава государства отмечает, что, по расчетам специалистов Секретариата Президента Украины, реальным является увеличение доходов государственного бюджета в 2008 году до 245,1 млрд. грн., что на 2 млрд. грн. больше, чем предусматривалось в законопроекте, внесенном им в Верховную Раду (регистрационный №2713-1 от 10.07.2008). Такие дополнительные доходы ожидается получить в объеме 1 млрд. грн. от рентной платы за нефть, добываемую в Украине, и 1 млрд. грн. за счет увеличения поступлений акцизного сбора с табачных изделий.

Президент отмечает, что учитывая определенный законом объем доходов государственного бюджета (221,2 млрд. грн.), дополнительный ресурс, который может быть распределен, будет составлять 23,9 млрд. грн.

Данный ресурс, считает В.ЮЩЕНКО, целесообразно направить на увеличение расходов, связанных с изменением стандартов жизни, обеспечение ускорения реализации заданий по профессионализации Вооруженных Сил, сбалансирование финансового состояния НАК «Нафтогаз Украины», проведение мероприятий, связанных с подготовкой и проведением в Украине финальной части чемпионата Европы 2012 года по футболу и других расходов.

Президент просит учесть приведенные предложения во время подготовки в Комитете Верховной Рады по вопросам бюджета согласованного варианта проекта Закона «О внесении изменений в Закон Украины «О Государственном бюджете Украины на 2008 год и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины».