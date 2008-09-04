С 11 сентября НСК "Олимпийский" наглухо закроют для непосвященных

С 11 сентября вводится специальный режим доступа на территорию НСК "Олимпийский".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня журналистам сообщил министр по делам семьи, молодежи и спорта Юрий ПАВЛЕНКО.

Он подчеркнул, что сегодня подписал приказ о введении спецрежима на территории НСК «Олимпийский» для обеспечения охраны строительной площадки.

Ю.ПАВЛЕНКО отметил, что с 11 сентября будет полностью запрещен въезд автотранспорта на территорию, будут установлены специальные пункты пропуска, а также ликвидированы все автостоянки.

«К этому времени будут завершены все демонтажные работы, мы перейдем к масштабной подготовке площадки к реконструкции НСК «Олимпийский», - добавил министр.