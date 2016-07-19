Глава Мининфраструктуры связал похищение чиновника "Укрзализныци" с его деятельностью

Об этом в интервью ЭП сообщил Министр инфраструктуры Владимир Омелян.

"Я думаю, что да, это связано с его профессиональной деятельностью. Это проблема всех государственных предприятий. УЗ одна из крупнейших государственных монополий, которая занимает действующее место не только по денежному потоку, по количеству занятых, но и по коррупции и неэффективности", - отметил министр.

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По словам Омеляна, это одно из доказательств, что УЗ требует кардинальной реформы, что существует много процессов, которые не подотчетны обществу и что эту ситуацию необходимо быстро исправлять.

"Меня волнует, что сначала у нас аварии в нетрезвом состоянии, потом у нас эти похищения, загадочная смерть заместителя Людмирского, которая была неделю назад от удара током дома. Такие эпизоды один за другим, которые тревожат. Эти вещи между собой не связаны, но по теории случайных вещей, сначала происходит что-то одно, а потом следующее и следующее", - добавил он.

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"Мне неприятно как министру, что УЗ в очередной раз попадает в объектив прессы и общества, не из-за достижений и позитивных вещей, а такими моментами, которые позорят", - отмечает Омелян.

Напомним, ночью неизвестные лица похитили главу департамента электроснабжения "Укрзализныци" Валерия Людмирского.

Похитители напали на Людмирского около 22 часов вечера, когда он выгуливал собаку.