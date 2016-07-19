Во Львовской области председателям РГА и сельсоветов вручили повестки в военкоматы из-за срыва набора контрактников

Сейчас служить в ВСУ или другие военные формирования они не пойдут, но в случае объявления следующей волны мобилизации станут первыми кандидатами на отправку в войска, передает ZIK.

19 июля во время брифинга Львовский областной военный комиссар подполковник Александр Тищенко заявил, что 14 июля нескольким главам РГА и сельсоветов на Львовщине вручили повестки в военкоматы.

"Повестки вручали не только председателям сельских советов, но и председателям РГА. Они явились в военкомат, уточнили данные, получили мобилизационное распоряжение. Если будет следующая волна мобилизации, эти головы пойдут служить. Пойдут, поверьте мне. Я помогал проводить пятую волну мобилизации в Тернопольской области, тогда пошли служить и мэры городов, главы РГА", – подчеркнул он.

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Тищенко отметил, что люди, которые появляются по повестке для уточнения мобилизационных данных, проходят медкомиссию, получают мобилизационное предписание, а их личная карточка в военкомате переставляется в так называемую "картотеку предназначенных". То есть они становятся первыми кандидатами на отправку в войска в случае объявления мобилизации.

Так, в первом квартале 2016 года план по набору контрактников Львовщина выполнила на 80,8% – с 912 запланированных в войска отправили 739 человек. Во втором квартале с отбором контрактников справились еще хуже – набрали 610 из необходимых 790 человек, то есть план был выполнен на 77,2%.

Согласно ст. 25 закона "О мобилизационной подготовке и мобилизации", сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления могут быть освобождены от мобилизации. Но для этого им необходимо заранее оформить так называемое "бронирование", то есть полного иммунитета от мобилизации главы сельсоветов и РГА не имеют.

Вместе с тем, именно председатели райгосадминистраций и сельсоветов, по словам областного военного комиссара Александра Тищенко, отвечают за призыв, ведь они являются членами районных призывных комиссий.

В Украине уже прошли шесть волн мобилизации. Будет ли объявлена седьмая волна, пока не известно.