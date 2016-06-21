В Украине освободили от призыва родственников погибших участников АТО

Об этом сообщается на официальном сайте Верховной Рады Украины.

Как сообщал УНИАН, 31 мая парламент принял закон «О внесении изменений в статью 23 закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" (относительно освобождения от призыва на военную службу во время мобилизации близких родственников лиц, которые погибли во время непосредственного участия в антитеррористической операции) (№4482).

Законом в статье 23 "Отсрочка от призыва на военную службу во время мобилизации" устанавливается, что призыву на военную службу во время мобилизации, на особый период не подлежат также женщины и мужчины, чьи близкие родственники (муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дед, бабушка или родной (полнородный, неполнородный) брат или сестра) погибли или пропали без вести во время проведения АТО из числа: военнослужащих или работников образованных соответственно законам Украины военных формирований, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины, которые погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, обеспечении ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения; работников предприятий, учреждений, организаций, которые привлекались к обеспечению проведения АТО и погибли или пропали без вести при обеспечении проведения АТО непосредственно в районах и в период ее проведения.

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Также речь идет о лицах, погибших или пропавших без вести во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах АТО в период ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, при условии, что в дальнейшем такие добровольческие формирования были включены в состав образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов; лиц, которые погибли или пропали без вести во время непосредственного участия в АТО, обеспечения ее проведения, находясь непосредственно в районах ее проведения в составе добровольческих формирований, которые были образованы или самоорганизовались для защиты независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины, но в дальнейшем такие добровольческие формирования не были включены в состав образованных соответственно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов, и выполняли задачи антитеррористической операции во взаимодействии с образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями и правоохранительными органами.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.