Мясо клонированных животных может появиться на рынке уже в 2010 г.

Европарламент высказался за запрещение клонирования животных с целью использования в еду.

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Брюсселе, об этом говорится в одобренной сегодня депутатами резолюции Нейл ПЕРИШ (группа народных партий, Великобритания).

«За» проголосовали 622 депутата, "против" – 32, воздержались 25.

Документом, в частности, предлагается ввести как запрет на клонирование животных с целью использования в еду, так и введение эмбарго на импорт клонированных животных или мясной или молочной продукции, изготовленной из клонированных животных.

В соответствии с документом, соответствующие предложения должна разработать Еврокомиссия и представить на рассмотрение Европарламенту.

В проекте резолюции обращается внимание на негативное заключение Европейского агентства по безопасности продовольствия об употреблении в пищу клонированных животных. В этом заключении, подготовленном в январе 2008 года, отмечается, в частности, что уровень смертности среди клонированных животных выше, чем среди обычных, что может свидетельствовать об определенных проблемах со здоровьем у клонов.

В документе депутаты также отметили, что хотя на сегодняшний день и не зарегистрировано коммерческих продаж на рынке ЕС клонированных животных или продукции из них, однако приводится мнение экспертов, считающих, что такие продукты могут появиться на европейском рынке уже к 2010 году.

Как сообщал УНИАН, Комитет по вопросам сельского хозяйства и сельского развития Европарламента одобрил проект резолюции на своем заседании 25 июня.