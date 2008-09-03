Тимошенко объявила войну рекламе лекарств

Премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО инициирует введение ограничений на рекламу лекарств.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Ю.ТИМОШЕНКО заявила сегодня в Кабинете министров на совещании со специалистами Министерства здравоохранения и представителями фармакологической промышленности Украины.

«Кто дал право лечить людей через рекламу? Кто дал право без осмотра врача, без адекватного подбора лекарств, рекламировать это и делать это системой неадекватного лечения населения?», - возмутилась Ю.ТИМОШЕНКО.

Премьер считает, что в Украине не должно существовать такой системы. «Необходимо понять, что потребитель самостоятельно выбирает лекарства под влиянием тотальной рекламы и, как правило, не знает информации о терапевтических свойствах препарата и его побочных эффектах. А цена этих препаратов ему опять же навязывается», - добавила глава правительства.