Прогноз погоды на 4 - 8 сентября

Завтра в Украине будет теплая и сухая погода.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 4 сентября в стране переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 10-15°, на побережье морей и Закарпатье до 20°, в Карпатах и восточных областях 5-10° тепла; днем 25-30°, в Карпатах 17-22°.

5-6 сентября в Украине переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях местами небольшой дождь. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, на побережье морей и Закарпатье до 20°; днем в Украине 27-32°.

7-8 сентября в Украине без осадков. Температура ночью 11-17°, на юге и Закарпатье до 20°; днем 26-32°.

В Киеве завтра переменная облачность. Без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 12-14°, днем 27-29°.

5-6 сентября в столице переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 11-16°, днем 27-32°.

7-8 сентября в Киеве осадки также не прогнозируют. Температура ночью 12-17°, днем 27-32°.