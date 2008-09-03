Сын народного депутата предстал перед судом

Вчера Апелляционный суд Киева начал рассмотрение уголовного дела в отношении сына народного депутата Партии регионов Владимира Демишкана Сергея, а также его сообщников – бывшего сотрудника милиции Сергея Левченко и жителя Луганской области Александра Курдина. Они обвиняются в похищении и убийстве в декабре прошлого года киевского предпринимателя Василия Кривозуба.

Председательствующим судьей была назначена Ирина Григорьева, известная участием в рассмотрении уголовного дела об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе. Заседание суда началось с установления личностей обвиняемых. Первым поднялся 38-летний Сергей Демишкан. Он рассказал, что на момент задержания занимал должность пилота АНТК им. Антонова, имеет двоих детей – 1992 и 2006 года рождения – и является участником боевых действий в Афганистане, Сьерра-Леоне, Анголе и Ираке. Восьмимесячное содержание Демишкана под стражей в СИЗО #13 почти не отразилось на его внешнем виде, подсудимый был одет в чистые темные брюки и рубашку. Вторым встал Сергей Левченко – кум и сверстник Сергея Демишкана. Он отметил, что имеет на содержании неработающую жену и двоих несовершеннолетних детей. Последним поднялся 22-летний Александр Курдин, заявивший, что имеет техническое образование механика.

На заседание явились представитель Киевской прокуратуры и пять адвокатов – по два от Демишкана и Левченко и один от Курдина. Потерпевшие и их представители на заседание суда не пришли. "В суд поступила телеграмма от потерпевших с просьбой перенести рассмотрение дела на 15 сентября",– сообщила Ирина Григорьева. Участники процесса заявили, что не считают возможным продолжать рассмотрение дела в отсутствие потерпевших, и одобрили предложение о переносе заседания.

Коммерсант-Украина