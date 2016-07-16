Кровавый теракт в Ницце: СМИ назвали имя погибшего украинца (фото)
Во время теракта во французском городе Ницца 14 июля погиб украинец Михаил Базелевский, ему было всего 22 года.
Об этом сообщил почетный консул Украины в Ницце Марк Ивасилевич, передает ТСН.
Фотографии Базелевского о розыске вдоль Английской набережной, где вечером 14 июля во время празднования Дня взятия Бастилии произошла трагедия.
По данным ТСН, Базелевский приехал во Францию на Олимпиаду. На набережной он был вместе с Владом Костюком, который получил ранения.
Читайте такжеТеракт в Ницце: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев, гибель одного из них не подтвердилПо официальным данным МИД, во время теракта погиб один гражданин Украины и еще двое пострадали.
Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу в Ницце 84 человека погибли, более двухсот получили ранения в результате действий террориста-одиночки, который выехал на грузовике на набережную и начал давить людей. Исполнитель теракта - 31-летний выходец из Туниса Мохамед Ляуеж Бухлель - раньше не был замечен в причастности к терроризму.