Кровавый теракт в Ницце: СМИ назвали имя погибшего украинца (фото)

Об этом сообщил почетный консул Украины в Ницце Марк Ивасилевич, передает ТСН.

Фотографии Базелевского о розыске вдоль Английской набережной, где вечером 14 июля во время празднования Дня взятия Бастилии произошла трагедия.

По данным ТСН, Базелевский приехал во Францию на Олимпиаду. На набережной он был вместе с Владом Костюком, который получил ранения.

Читайте такжеТеракт в Ницце: консул рассказал о состоянии пострадавших украинцев, гибель одного из них не подтвердилПо официальным данным МИД, во время теракта погиб один гражданин Украины и еще двое пострадали.

Как сообщал УНИАН, в ночь на пятницу в Ницце 84 человека погибли, более двухсот получили ранения в результате действий террориста-одиночки, который выехал на грузовике на набережную и начал давить людей. Исполнитель теракта - 31-летний выходец из Туниса Мохамед Ляуеж Бухлель - раньше не был замечен в причастности к терроризму.