Ющенко перетасовал областных начальников СБУ

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подписал ряд указов, которыми осуществил ротацию начальников областных управлений Службы безопасности Украины.

Тексты указов размещены на официальном сайте главы государства.

В частности, В.ЮЩЕНКО освободил Александра ПОЛКОВНИЧЕНКО от должности начальника Управления Службы безопасности Украины в Сумской области, назначив его начальником Управления СБУ в Харьковской области; освободил Владимира ДОРОШЕНКО от должности начальника УСБУ в Волынской области, назначив его начальником Управления СБУ в Сумской области; освободил Владимира КАРПЕНКО от должности начальника УСБУ в Днепропетровской области, назначив его начальником Управления СБУ в Кировоградской области; освободил Владимира ВЕРХОГЛЯДА от должности начальника УСБУ в Кировоградской области, назначив его начальником Управления СБУ в Днепропетровской области.

Также В.ЮЩЕНКО освободил Сергея РАТИЕВА от должности начальника УСБУ в Луганской области, назначив на эту должность Павла ДОРОШЕНКО, Андрей МУХАТАЕВ освобожден от должности начальника УСБУ в Харьковской области.