Движение через Лозовую возобновили полностью

С 00.00 2 сентября полностью возобновлено движение пассажирских, пригородных и грузовых поездов через станцию Лозовая Харьковской области.

Как сообщает пресс-центр «Уккрзализныци», сейчас все поезда курсируют согласно действующему графику и без задержек.

Напомним, 27 августа в военной части А-0829 под Лозовой загорелись склады с боеприпасами. Для обеспечения безопасности пассажиров руководством «Укрзализныци» было принято решение об изменении графика движения всех поездов в объезд станции Лозовая.