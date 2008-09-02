Движение через Лозовую возобновили полностью
10:52, 02 сентября 2008Общество
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С 00.00 2 сентября
С 00.00 2 сентября полностью возобновлено движение пассажирских, пригородных и грузовых поездов через станцию Лозовая Харьковской области.
Как сообщает пресс-центр «Уккрзализныци», сейчас все поезда курсируют согласно действующему графику и без задержек.
Напомним, 27 августа в военной части А-0829 под Лозовой загорелись склады с боеприпасами. Для обеспечения безопасности пассажиров руководством «Укрзализныци» было принято решение об изменении графика движения всех поездов в объезд станции Лозовая.
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