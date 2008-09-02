Американский корабль покинул Севастопольскую бухту

Сторожевой корабль береговой охраны США „Даллас”, который 1 сентября, после доставки гуманитарных грузов в Грузию, прибыл с двухдневным деловым визитом в Севастополь, сегодня в 7.45 покинул Севастопольскую бухту.

Как передает корреспондент УНИАН, заход в Севастополь американские моряки использовали для пополнения запасов воды и продуктов питания, а также отдыха личного состава.

По данным УМВД Украины в городе Севастополе, во время пребывания корабля в порту Севастополя инцидентов не произошло.

Сторожевой корабль „Даллас” находился в Севастополе по приглашению Государственной пограничной службы Украины, его деловой визит в Украину был ранее согласован.

Его приход в Севастополь сопровождался пикетом с участием нескольких десятков активистов антинатовских организаций - партии "Русский блок", ПСПУ, КПУ, - которые пытались заблокировать выход и выезд членов экипажа корабля с территории морского торгового порта. Правопорядок на месте событий обеспечивали несколько десятков сотрудников правоохранительных органов.

Отбытие корабля из города не сопровождалось акциями протеста.

Как сообщал УНИАН, 1 сентября лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ заявил, что Верховная Рада должна немедленно разобраться с фактом захода американского корабля в Севастополь.