Глава парламента гарантирует, что ВР позаботится о проблемах шахтёров

Председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК заверяет, что ВР во время третьей сессии примет закон о престижности шахтерского труда. Об этом он заявил сегодня в Червонограде Львовской области во время празднования Дня шахтера, передает корреспондент УНИАН.

“Я гарантирую, что парламент примет закон о престижности шахтерского труда”, - сказал спикер.

При этом, по его словам, этот закон останется декларацией, если не будет обеспечено его бюджетное финансирование.

По мнению А.ЯЦЕНЮКА, необходимо отойти от административной регуляции цены на уголь.

Он отметил, что если и в дальнейшем при себестоимости угля от 700 до 1200 гривен за тонну оно будет покупаться за 435 гривен, то “все эти законы не достойны абсолютно ничего”.

Кроме того, как считает спикер, на энергетическом рынке необходимо переходить на рыночные основы. “Я буду требовать в первую очередь от правительства применить рыночные основы функционирования угольной отрасли”, - подчеркнул А.ЯЦЕНЮК.