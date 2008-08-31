Близ Ялты горят 15 га леса

Между селами Оползнево и Кацивели Ялтинского горсовета, на территории Оползневского лесничества, продолжается лесной пожар на площади около 15 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, к тушению пожара привлечено 92 чел., 19 единиц техники и 1 вертолет (от МЧС - 60 спасателей, 10 единиц техники и 1 вертолет Ми-8).

По данным МЧС, жертв, пострадавших и угрозы жилым домам нет.

Причина пожара устанавливается. На месте работает опергруппа Главного управления МЧС в АР Крым.