В центре Харькова в результате стрельбы погиб житель Луганской области.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинге на месте событий сообщил заместитель начальника следственного управления ГУ НП в Харьковской области Андрей Шарнин. По его словам, информация об обнаружении тела мужчины с огнестрельным ранением на улице Рымарской,18-а поступила в полицию сегодня, 11 июля, в 19:05. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа, которая установила , что погибший - житель Луганской области, 1988 года рождения. Мужчина занимался ремонтом компьютерной техники в сервисном центре на улице Рымарской. На теле погибшего обнаружено одно огнестрельное ранение в спину. Шарнин отметил, что второй работник сервисного центра не пострадал.

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Стрельба произошла в помещении салона, после получения ранения погибший смог самостоятельно выбежать на улицу, где скончался.

Сведения о событии внесены в ЕРДР по ч. 1 ст.115 (умышленное убийство).

Шарнин добавил, что подозреваемый оставил в помещении салона барсетку, где были его документы, поэтому в совершении убийства обоснованно подозревается граждан Грузии. Его также опізнав второй работник сервисного центра.

Кроме того, у следователей есть видео с камер наблюдения.

Сейчас подозреваемый оголощений в розыск, в области введен план перехват.