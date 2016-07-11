Одесская ОГА учредила музыкальную премию имени джазмена Кузнецова

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в сети Facebook сообщила заместитель председателя ОГА Соломия Бобровская.

По ее словам, соответствующее распоряжение подписано сегодня – в день рождения Кузнецова.

«Так сложились обстоятельства, что именно в день рождения Юрия Кузнецова подписано распоряжение об учреждении областной музыкальной премии его имени. Это самый маленький наш подарок в память о нем, поскольку его харизма, творения, подлинность и виртуозность точно существуют в единичном варианте», - написала Бобровская.

Она также отметила, что вручение премий будет проходить ежегодно в рамках международного джазового фестиваля «Джаз-карнавал в Одессе» (Odesa Jazz-Fest).

Как сообщил УНИАН источник в ОГА, сейчас документы, касающиеся вышеуказанной премии, проходят соответствующую процедуру согласований.

Предполагается, что премиальный фонд составит около 40 тысяч гривень.

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«Окончательная сумма и условия присуждения премии будут установлены позже, после прохождения необходимых согласований», - сказали в ОГА.

Справка УНИАН. Юрий Кузнецов родился 11 июля 1953 года в Одессе. Украинский джазовый пианист, виртуозный импровизатор-мультиинструменталист, композитор и педагог, основатель и арт-директор международного джазового фестиваля «Джаз-карнавал в Одессе», президент «Клуба высокой Музыки», заслуженный деятель искусств Украины.

Играл произведения в спектре от классического до экспериментального и авангардного джаза, обладатель специального приза Пола Маккартни на международном конкурсе "Yesterday" в Эстонии.

Является одним из основателей эстрадно-джазового отделения Одесского музыкального училища имени Константина Данькевича. Автор музыки к многим театральным спектаклям, принимал активное участие в озвучивании мировых шедевров немого кино Александра Довженко «Арсенал», Георгия Тасина «Ночной извозчик» и др. Умер музыкант в ночь на 2 мая 2016 года в Одессе в результате тяжелой болезни.