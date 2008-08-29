14 человек отравились шаурмой в Киеве.

Как сообщает «Магнолия-ТВ», ночью 28 августа в "скорую помощь" начали поступать вызовы из Деснянского района столицы. Люди жаловались на тошноту, рвоту, резкое повышение температуры. К утру госпитализированных было уже 14, в том числе двое детей. Как выяснилось, все они покупали шаурму в одной из палаток возле станции метро "Лесная".

"Пострадавших, у которых были все признаки острой кишечной инфекции, мы доставили в инфекционные отделения больниц", - сообщил главный врач Киевской станции скорой помощи Анатолий ВЕРШИГОРА. Госпитализировать приходилось целые семьи. Врач-инфекционист киевской больницы № 9 Владимир СИРОТИНСКИЙ был на дежурстве, когда "скорая" привезла двух женщин и двоих мужчин. "В одной из семей более тяжелое состояние было у жены, в другой - у мужа, - говорит врач. - Температура под 40, понос, рвота - все это симптомы острой пищевой токсикоинфекции".

Как утверждают пострадавшие, они ели шаурму и хот-доги. Определить, какой возбудитель вызвал заболевание, можно только через трое суток после того, как сделан посев. Но времени терять нельзя, так как состояние людей может ухудшиться. Пациентам сразу назначают антибактериальные препараты, к которым чувствительны большинство возбудителей кишечной инфекции. Можно предположить два варианта: носителем инфекции является кто-то из обслуживающего персонала, либо возбудители попали в некачественные продукты.