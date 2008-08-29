Кабмин утвердил положение о жилищно-коммунальной инспекции

Кабинет министров утвердил положение о Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Украины Алексей КУЧЕРЕНКО.

«Вчера на правительстве было утверждено положение об этой инспекции. Оно дает нам возможность в пределах действующего законодательства приобщаться практически к любому процессу, когда нарушаются права потребителя, когда наши люди сталкиваются с некачественными, несвоевременными, завышенными по цене и т.д. (жилищно-коммунальными услугами - УНИАН) видами нарушений своих прав как потребителей», - сказал министр.

По словам А.КУЧЕРЕНКО, в этом году планируется дополнить нормативную базу, создать территориальные представительства инспекции, а с 2009 года начнут работать 322 штатных единицы.

Говоря об источниках финансирования инспекции, министр уточнил: «Именно экономия бюджетных средств, которые сегодня неэффективно используются через субвенции, одна сотая часть этих средств должна пойти на инспекцию».

Как сообщал УНИАН, 4 июня Кабинет министров одобрил создание Государственной жилищно-коммунальной инспекции.

17 июля А.КУЧЕРЕНКО представил начальника жилищно-коммунальной инспекции, своего первого заместителя Александра МАЗУРЧАКА.