В Днепропетровской области правоохранители изъяли у женщины наркотические вещества на 5 миллионов

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре управления.

У женщины обнаружено 15 кг маковой соломки, 7 л наркотического вещества «опий экстракционный», 1 кг готовой к употреблению марихуаны и насаждения растений конопли. Стоимость изъятого, по ценам «черного рынка», составляет свыше 5 млн грн.

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Кроме того, у женщины обнаружены психотропные таблетки метадона, которые ей поставляли две медсестры одной из криворожских больниц.

Стоимость похищенного неучтенного по документам метадона составляет 20 тыс. грн.

Согласно сообщению, в настоящее время все изъятое направлено на экспертизу. Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

Медсестрам и их сообщнице-наркодилеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.