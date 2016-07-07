В Днепропетровской области правоохранители изъяли у женщины наркотические вещества на 5 миллионов
В Кривом Роге Днепропетровской области сотрудники 7-го управления Департамента противодействия наркопреступности МВД Украины на этой неделе изъяли у женщины наркотические вещества на сумму более 5 млн грн.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре управления.
У женщины обнаружено 15 кг маковой соломки, 7 л наркотического вещества «опий экстракционный», 1 кг готовой к употреблению марихуаны и насаждения растений конопли. Стоимость изъятого, по ценам «черного рынка», составляет свыше 5 млн грн.
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Кроме того, у женщины обнаружены психотропные таблетки метадона, которые ей поставляли две медсестры одной из криворожских больниц.
Стоимость похищенного неучтенного по документам метадона составляет 20 тыс. грн.
Согласно сообщению, в настоящее время все изъятое направлено на экспертизу. Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины.
Медсестрам и их сообщнице-наркодилеру грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.