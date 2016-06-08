Днепровские правоохранители пресекли деятельность наркодельцов в Херсоне

Как сообщили УНИАН в пресс-центре управления, установлены 4 активных участника группы, а также значительное количество курьеров.

По данным правоохранителей, объемы производимой наркопродукции свидетельствуют, что группа была монополистом в своей сфере деятельности.

Согласно сообщению, наркодельцы наладили каналы поставки метадона в Днепропетровскую, Киевскую, Херсонскую, Одесскую и Запорожскую области. При этом нарколабораторию они перемещали в разные города.

На момент разоблачения, производство находилось в Херсоне, где и были проведены основные оперативно-следственные действия.

Читайте такжеВ Одессе у наркодельцов изъято 160 кг особо опасного психотропного вещества

Во время проведения 16 обысков у членов группы изъято более 2,5 кг метадона, около 15 кг прекурсоров, 60 единиц лабораторного оборудования, 2 гранаты РГД с запалами, а также незарегистрированное огнестрельное оружие.

Открыты уголовные производства по ряду статей Уголовного кодекса Украины.

За наркоторговлю дилерам и производителям может грозить наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.