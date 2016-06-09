КПВВ "Зайцево" снова закрыли из-за обстрелов боевиков

Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за провокационного минометного обстрела пророссийских террористов контрольного поста "Майорск" временно приостановлены пропускные операции на КПВВ "Зайцево".

Читайте такжеСводка за сутки: ситуация в зоне АТО осложнилась

Работа будет возобновлена только тогда, когда украинские военные будут уверены, что нет никаких угроз жизни и здоровью населения, пересекающего линию разграничения, так и персонала, который несет службу в контрольном пункте, отметили в ГПСУ.

Как сообщалось ранее, 6 июня пропуск через "Зайцево" также приостанавливали из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.