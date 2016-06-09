КПВВ "Зайцево" снова закрыли из-за обстрелов боевиков
09:54, 09 июня 2016Война
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В Донецкой области временно приостановлена работа контрольного пункта въезда-выезда "Зайцево".
КПВВ "Зайцевое" / 0624.com.ua
Как сообщает Государственная пограничная служба Украины, из-за провокационного минометного обстрела пророссийских террористов контрольного поста "Майорск" временно приостановлены пропускные операции на КПВВ "Зайцево".
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Работа будет возобновлена только тогда, когда украинские военные будут уверены, что нет никаких угроз жизни и здоровью населения, пересекающего линию разграничения, так и персонала, который несет службу в контрольном пункте, отметили в ГПСУ.
Как сообщалось ранее, 6 июня пропуск через "Зайцево" также приостанавливали из-за обстрелов со стороны незаконных вооруженных формирований.
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