Лавров: Россия обязательно вступит в ВТО

Россия вступит во Всемирную торговую организацию (ВТО) в любом случае, но уже на нормальных, а не дискриминационных условиях, заявил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Некоторые западные политики после событий в Южной Осетии выступили с критикой действий РФ и стали угрожать санкциями. В частности, министр торговли США сказал, что Россию ждут проблемы при вступлении в ВТО.

"Мы принимали много обязательств на себя в ожидании вступления в ВТО. Мы их исполняли, а вступление в ВТО откладывается под смехотворными предлогами", - заявил Лавров.

"Не страшно: мы в любом случае вступим в ВТО, но на нормальных условиях, а не на каких-то дискриминационных условиях. Период до этого вступления пойдет на пользу нашему производителю", - сказал министр.