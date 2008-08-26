Нужны ли Украине досрочные парламентские выборы (опрос)

72% украинцев не хотят проведения досрочных парламентских выборов.

Такой вывод вытекает из результатов социологического исследования, проведенного в августе компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп», которые переданы УНИАН.

Вместе с тем, если бы выборы в Верховную Раду Украины проходили в августе, то в парламент прошли бы 4-5 политических сил.

В этом случае Партию регионов поддержали бы 21,8% респондентов; Блок Юлии Тимошенко – 19,9%; Блок Литвина - 9,2%; блок «Наша Украина», если бы его возглавил нынешний председатель Верховной Рады Арсений ЯЦЕНЮК, - 6,8%; Коммунистическую партию Украины - 3,1%.

Также, по данным исследования, если бы в августе проходили президентские выборы, то в первом туре лидер Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ набрал бы 22,9% голосов избирателей; премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО - 20,5% голосов. В то же время действующий Президент Виктор ЮЩЕНКО оказался бы на четвертом месте с рейтингом 7,1%, пропустив вперед лидера блока своего имени Владимира ЛИТВИНА с 8,5% голосов.

В то же время против всех готовы проголосовать 13,2% опрошенных.

Исследование проводилось компанией «Нью Имидж Маркетинг Групп» 1-17 августа методом личного интервью в 24 областях Украины и в Крыму. Были опрошены 24 тыс. 438 респондентов старше 18 лет. Средняя погрешность выборки составляет 2,2%.