На российских рынках - новый обвал

За первый час торгов акции российских компаний подешевели в среднем на 3 процента. Фондовый индекс РТС упал до уровня октября 2006 года. Некоторые ценные бумаги дешевеют ещё более стремительными темпами. В частности, акции ВТБ упали на 8 с лишним процентов.

Дешевеет сегодня и рубль. Сейчас на торгах средний курс по отношению к доллару 24.58. Это на 14 копеек отличается от официального курса Центробанка, установленного на сегодня.

Аналитики склонны связывать всё это с последствиями войны с Грузией и продолжающимся ухудшением отношений России с Западом.

Эхо Москвы