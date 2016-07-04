Журналист Левин рассказал о ДТП с участием пьяного начальника отдела "Укрзализныци" (видео)

У Левина тяжелые травмим и искореженный автомобиль, передает ТСН.

Жена журналиста после столкновения с автомобилем чиновника получила многочисленные переломы и ушиб мозга. Ее с места ДТП забрали на скорой и доставили в больницу в городе Боярка. Сыну сделали томографию, к счастью, угрозы для жизни нет.

Сейчас Макс Левин находится в неврологическом отделении одной из столичных больниц, куда приехал сразу после аварии. Здесь находится его сын. Руки залеплены лейкопластырем. Футболка в крови. Чувствует себя нормально.

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"Через минут 20 приехал их кум, друг, сват, брат, не знаю... лысый, которого начали представлять, будто он водитель. Он предоставил следователю свое удостоверение, сказал, что прав у него нет, документов нет, ничего нет. Ко мне он подходил хотел "порешать", перегаром дышал на меня, говорил, давай, мы тебе все купим. Я сказал, что мы все будем оформлять, как должно быть", - рассказывает Левин.

Как сообщал УНИАН, вчера по дороге на Боярку в Киевской области начальник отдела грузовых перевозок "Укрзализныци" в состоянии алкогольного опьянения за рулем Audi Q7 столкнулся с автомобилем журналиста Максима Левина, который ехал вместе с женой и тремя малолетними детьми.