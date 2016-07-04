Депутату от "Оппоблока" из Днепра "светит" четыре года тюрьмы за нападение на пенсионерку (видео)

На своей странице в соцсети мужчина пояснил, что на видео, которое появилось в Сети, - события недельной давности, передает ТСН.

Пьяная женщина якобы начала пинать и бить его припаркованную машину и разбила зеркало. А потом сама уселась на асфальте.

На видео, которое отсняли соседи, видно, как пожилая женщина лежит перед машиной во дворе жилого дома, а местный депутат в спортивном костюме и его сообщница уничтожают продукты из ее сумки.

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Соседи, которые сняли видео и вызвали полицию, уверяют, до этого парочка сбила женщину автомобилем. Родственники потерпевшей рассказали: пожилая женщина сейчас дома в крайне подавленном состоянии.

После того, как нападавшие уничтожили ее продукты, она осталась без еды на ближайшую неделю. В полиции открыли уголовное производство по статье хулиганство.

"Это хулиганство совершенное группой лиц. Наказание по этой статье предусматривает до 4 лет лишения свободы. До среды фигурантам вручат подозрение", - рассказала пресс-секретарь ГУ Нацполиции в Днепропетровской области Анна Старчевская.