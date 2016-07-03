"Оппоблоковца" Заманского исключили из рядов партии за хулиганские действия в отношении пожилой женщины

23:31, 03 июля 2016
Общество
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Политсовет Днепропетровской городской организации «Оппозиционного блока» на экстренном заседании исключил из партии за хулиганские действия депутата Соборного (бывшего Жовтневого) районного совета Александра Заманского.

скриншот видео

Об этом сообщила пресс-служба партии на своем официальном сайте.

«Таким людям не место в рядах нашей партии. «Оппозиционный блок» жестко осудил действия Заманского и исключил его из партии», - заявила глава городской организации Людмила Селиванова.

В партии подчеркнули, что правовую оценку действиям Заманского, в результате которых пострадала женщина, должны дать правоохранительные органы. Также в произошедшем будет разбираться контрольно-ревизионная комиссия партии.

Как сообщалось, в сети было обнародовано видео, на котором женщина - вероятно, владелица автомобиля Toyota АЕ7444ВН - уничтожает содержимое сумки пожилой женщины, которая лежит на асфальте, мужчина из этого же автомобиля ходит рядом. В комментарии к видео сказано, что пожилая женщина сделала замечание паре относительно поставленных поперек дороги автомобилей, через которые она не могла пройти с продуктами до своего подъезда.

В результате инцидента ее толкнули, а продукты уничтожили, после чего пара села в автомобиль и уехала. Одним из участников инцидента был депутат Соборной райсовета Днепра от «Оппоблока» Александр Заманский.

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